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Общество

Более 30% псковичей добились прибавки к зарплате

В течение последнего года повышения зарплаты чаще добивались те, кто просил 30% к окладу и больше, сообщает сервис SuperJob.

Повышения заработка в течение последнего года просили 37% работающих. Мужчины обращались к работодателю за прибавкой чаще женщин (41 и 27% соответственно), молодежь — чаще старшего поколения. Псковичи с доходом выше среднего — чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Чаще всего псковичи просили 20% прибавки к окладам (25% от числа опрошенных, обращавшихся за прибавкой). Повышали же зарплату чаще всего на вдвое меньшую величину — 10% (о таком повышении рассказал каждый девятый). У 51% опрошенных переговоры о повышении зарплаты закончились ничем.

В прибавке чаще отказывали тем, кто просил роста на 5%: 8 из 10 остались с прежними окладами. А вот переговоры о повышении на 30% и более чаще всего оказывались успешными: 38% добились прибавки на треть, отказано 44%.

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