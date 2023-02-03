Режим работы Изборского музея-заповедника изменится с 4 февраля

15:12, 03 февраля 2023, ПАИ

Режим работы экспозиций и выставочного зала музея-заповедника «Изборск» изменится с 4 февраля в связи с увеличением светового дня и туристического потока. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Так, с этой субботы по выходным музейные объекты будут работать на час дольше: с 10:00 до 18:00.

На данный момент в музее-заповеднике псковичи и гости региона могут посетить выставку «Россия. Истоки» и следующие экспозиции: «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», «Изборская земля – святые места для русской культуры», «Русские и сето: одна земля – общая история», «Изборская палата русской словесности и православной веры».

Напомним, что у вас есть возможность посетить весь музей-заповедник по единому билету. В его стоимость включено посещение Изборской крепости, всех экспозиций и выставки «Россия. Истоки».

Также сотрудники сообщили, что смотровая площадка башни Луковка снова доступна для посещения.