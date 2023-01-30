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Общество

Подъём на смотровую площадку башни Луковка Изборской крепости временно закрыт

Подъём на смотровую площадку башни Луковка Изборской крепости временно закрыт по техническим причинам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Изборск».

Фото: пресс-служба Государственного музея-заповедника «Изборск»

О возобновлении работы сотрудники музея сообщат дополнительно.

«Администрация музея-заповедника «Изборск» приносит свои извинения за временные неудобства», — подчёркивается в сообщении.

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