Подъём на смотровую площадку башни Луковка Изборской крепости временно закрыт
Подъём на смотровую площадку башни Луковка Изборской крепости временно закрыт по техническим причинам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Изборск».
О возобновлении работы сотрудники музея сообщат дополнительно.
«Администрация музея-заповедника «Изборск» приносит свои извинения за временные неудобства», — подчёркивается в сообщении.
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