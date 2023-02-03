Более 80 тяжких преступлений раскрыли благодаря УФСИН Псковской области

17:10, 03 февраля 2023, ПАИ

Итоги работы УФСИН по Псковской области за 2022 год и поставленные задачи на 2023 год обсудили на расширенном заседании коллегии под руководством начальника ведомства Алексея Емельянова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

В ходе оперативно-профилактической работы оперативные подразделения ведомства направили в правоохранительные органы 308 (за аналогичный период прошлого года - 280) инициативных сообщений о преступлениях. Это способствовало раскрытию 340 преступлений (за аналогичный период прошлого года – 314), из них 24 - прошлых лет, а также 85, относящихся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.

В работе коллегии приняли участие прокурор Псковской области Иван Грибов, начальник УФСБ России по Псковской области Виктор Швырев, начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников, начальник Управления Минюста России по Псковской области Николай Околесов, федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, начальник Управления специальных программ правительства Псковской области Андрей Вьюнов, уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов, начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Александр Сысоев, председатель общественной наблюдательной комиссии Псковской области Эдуард Малин.

Алексей Емельянов отметил, что основными задачами в прошедшем году были обеспечение надежной охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей, подбор, расстановка и закрепление профессионально подготовленных кадров, способных эффективно работать в современных сложных условиях. Обеспечивалось оказание медицинской помощи осужденным, подозреваемым, обвиняемым в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения. Также он указал на положительные результаты взаимодействия с правоохранительными органами.

Благодаря принимаемым мерам, оперативная обстановка в исправительных учреждениях и СИЗО оставалась стабильной и управляемой. Сотрудники УФСИН не допустили массовых беспорядков, захватов заложников, групповых протестных акций, а также особо учитываемых преступлений, совершенных осужденными.

Во исполнение поручения президента Российской Федерации в Псковской области создали 780 мест для отбывания наказания в виде принудительных работ. Это стало возможным благодаря совместной конструктивной работе с аппаратом правительства Псковской области и региональным Минюстом при активном участии предпринимательского сообщества.

По учетам уголовно-исполнительных инспекций прошло 5258 осужденных, что выше на 4,2 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Уровень привлечения к труду осужденных к обязательным и исправительным работам составил по 100%.

В рамках коллегии прозвучали выступления приглашённых гостей, были заслушаны доклады заместителей начальника УФСИН, ряда служб и руководителей исправительных учреждений.

По итогу расширенного заседания были определены приоритетные задачи УФСИН России по Псковской области на 2023 год. В их число вошли: расширение сети исправительных центров, открытие участков, функционирующих как ИЦ, взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными структурами области, а также развитие производственного сектора учреждений уголовно-исполнительной системы.

Также в рамках работы коллегии ряду сотрудников за высокие показатели в служебной деятельности были вручены ведомственные награды.