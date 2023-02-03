Псковичам пояснили, куда можно сдать использованные батарейки

17:40, 03 февраля 2023, ПАИ

Куда можно сдать использованные батарейки, рассказали псковичам в группе «Мехуборка Псков».

На свалке батарейки начинают разлагаться, выделяя опасные вещества. Одна батарейка загрязняет вредными компонентами 400 литров воды и 20 квадртаных метров почвы. Вместе с грунтовыми водами опасные вещества попадают в реки, а при испарении влаги - в воздух и снова возвращаются в виде осадков. Кроме того, в составе использованных батареек могут содержаться свинец, ртуть, никель, щелочи и другие опасные вещества.



Так, жители улицы Юбилейной нашли свое решение данной проблемы: на контейнерной площадке, расположенной у дома №41, они разместили самодельную емкость для сбора опасного элемента питания. «Мы благодарим жильцов данного дома за находчивость и заботу об окружающей среде!» - говорится в сообщении.



Сдать использованные батарейки можно также в магазин «Леруа Мерлен» по адресу: Псков, Рижский проспект, дом 94.