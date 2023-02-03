Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам пояснили, куда можно сдать использованные батарейки

Куда можно сдать использованные батарейки, рассказали псковичам в группе «Мехуборка Псков».

Фото: «Мехуборка Псков»

На свалке батарейки начинают разлагаться, выделяя опасные вещества. Одна батарейка загрязняет вредными компонентами 400 литров воды и 20 квадртаных метров почвы. Вместе с грунтовыми водами опасные вещества попадают в реки, а при испарении влаги - в воздух и снова возвращаются в виде осадков. Кроме того, в составе использованных батареек могут содержаться свинец, ртуть, никель, щелочи и другие опасные вещества.

Так, жители улицы Юбилейной нашли свое решение данной проблемы: на контейнерной площадке, расположенной у дома №41, они разместили самодельную емкость для сбора опасного элемента питания. «Мы благодарим жильцов данного дома за находчивость и заботу об окружающей среде!» - говорится в сообщении.

Сдать использованные батарейки можно также в магазин «Леруа Мерлен» по адресу: Псков, Рижский проспект, дом 94.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 февраля 2023

Псковичи в февральские выходные предпочитают туры на Кавказ и в Сочи - эксперт
03 февраля 2023

Вышел в эфир 99-й выпуск «Псковского телеграма»
03 февраля 2023

В Пскове назвали имена победителей городского этапа конкурса «Учитель года – 2023»
03 февраля 2023

Игорь Иванов принял участие в Первом слете работающей молодежи в Волгограде
03 февраля 2023

Псковичам пояснили, куда можно сдать использованные батарейки
03 февраля 2023

Индексацию зарплат работникам обсудили профсоюзы и руководство Горводоканала
03 февраля 2023

Более 80 тяжких преступлений раскрыли благодаря УФСИН Псковской области
03 февраля 2023

Сколько нас? 99-й выпуск «Псковского телеграма»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...