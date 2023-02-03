Детско-юношеский хор выступит в Изборском музее 4 февраля

18:27, 03 февраля 2023, ПАИ

Концерт детско-юношеского хора преподавателя Иоанна Дамаскина под управлением Ирины Болдышевой состоится в выставочном зале музея-заповедника «Изборск» 4 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

Участники хора будут петь на литургии в храме Рождества Пресвятой Богородицы в 10:00, а в 14:30 состоится концерт в выставочном зале на улице Печорской, 37.

В репертуаре хора церковные и народные песнопения в византийской традиции, в том числе на сербском языке, а также патриотические песни и музыкальные композиции на стихи русских поэтов. «Главные достоинства вокального стиля хора — ясно произносимые слова, простота, теплота и искренность подачи», — отметили в учреждении.

Хор был создан в 1990 году по благословению приснопамятного старца Иоанна Крестьянкина при соборе Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге. Выступая в России и за её пределами с различными концертными программами, творческий коллектив неоднократно становился лауреатом многих конкурсов.

Многие сочинения из репертуара хора были исполнены в России впервые и являются плодом трудов его руководителя, Ирины Болдышевой. Это и расшифровки древнерусских знаменных песнопений, и переложения с греческого на славянский язык песнопений византийской традиции, и собственные композиции — духовные песни на стихи выдающихся русских поэтов.

Вход на мероприятие будет осуществляться по входным билетам. Концерт войдёт в программу сборной экскурсии по выставке «Россия. Истоки» в 14:00.

Напомним, что режим работы экспозиций и выставочного зала музея-заповедника «Изборск» изменится с 4 февраля в связи с увеличением светового дня и туристического потока.