Со счетов псковички списали долги жительницы Кубани

19:19, 03 февраля 2023, ПАИ

Из-за ошибок кубанских приставов пострадала псковичка, так как в Краснодарском крае проживает её полная тезка. Об этом сообщается в интернет-дневнике Краснодарского края «Живая Кубань».

Приставы четыре раза списывали деньги со счетов жительницы Псковской области. «Не помогло даже решение суда, сотрудники ФССП всё равно не исправляли ошибку и продолжали взыскивать с женщины чужой долг», — говорится в сообщении.

В адрес руководителя ГУ ФССП России по Краснодарскому краю прокуратура внесла представление. Виновный судебный пристав-исполнитель привлечён к дисциплинарной ответственности, деньги в размере 152 тысяч рублей возвращены потерпевшей.

«По результатам проверок деятельности судебных приставов в 2022 году органами прокуратуры края выявлено значительное количество аналогичных случаев, в том числе выразившихся в несвоевременном снятии арестов и ограничений, возврате денежных средств граждан-двойников», — рассказали в прокуратуре.

Всего кубанские приставы по ошибке списали с тёзок миллион рублей.