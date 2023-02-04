Порядка 5 тонн гуманитарной помощи доставили псковским десантникам в зону СВО

17:10, 04 февраля 2023, ПАИ

Гуманитарный груз из Псковской области для военнослужащих 76-й дивизии доставлен в зону СВО под Луганском. Об этом сообщается в Telegram-канале «Берислав. Новости / Херсонская область».

Военнослужащим доставили всё необходимое: генераторы, спальные мешки, пенки и термобельё. В общей сложности гуманитарный груз составил порядка 5 тонн.

«Спасибо всем жителям Псковской области за помощь, поддержку, за письма и посылки. Враг будет разбит, победа будет за нами!» — сказали бойцы.

Ранее сообщалось, что в Херсонскую область прибыла медицинская бригада из Пскова.