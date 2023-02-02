В Херсонскую область прибыла медицинская бригада из Пскова

16:08, 02 февраля 2023, ПАИ

Медицинская бригада из Пскова прибыла в Скадовск Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Берислав.Новости / Херсонская область».

Высококвалифицированные врачи будут оказывать жителям Херсонской области и Бериславского муниципального округа хирургическую и другие виды медицинской помощи.

«Мы проделали большой путь, более двух тысяч километров и приехали в город Скадовск для того, чтобы помогать местным жителям, в том числе и тем, кто эвакуировался сюда из Берислава», - рассказал один из врачей.

Ранее сообщалось, что вышел в эфир проект телеканала «Первый Псковский» - «Zа жизнь». История одной командировки: рассказ о работе псковских врачей, которые спасали жизни гражданских и военных в Бериславском районе Херсонской области.