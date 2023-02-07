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Страна и мир

В магазинах Манилы можно расплачиваться обыкновенным луком

Лук на Филиппинах стал дороже мяса. Фото: Telegram

Лук на Филиппинах так сильно подорожал, что его принимают в качестве валюты.Об этом сообщает телеканал «360°».

С начала 2023 года цена на лук взлетела до 600 песо за килограмм — это почти 800 рублей. Даже мясо стоит дешевле. Всё дело в экономическом кризисе. Но филиппинцы не унывают: одна девушка вышла замуж с букетом из лука, другая указала овощ в качестве предпочитаемого подарка на свадьбу.

Теперь привлечь внимание к дороговизне лука хотят и магазины. Они продают предметы домашнего обихода (сковородки, подушки и даже вазы) по символической цене в пару луковиц. Но больше трёх товаров в одни руки не отпускают.

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