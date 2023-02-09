До +2 градусов ожидается в Псковской области 10 февраля

12:27, 09 февраля 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 10 февраля, сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью местами, днем в большинстве районов прогнозируют снег, местами - мокрый снег. На дорогах образуется гололедица. Будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -7 до -2 градусов, днем - от -2 до +2 градусов. Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что в Псковской области ожидается оттепель.