Оттепель ожидается в Псковской области
Оттепель ожидается в Псковской области, сообщает метеоцентр «Фобос».
«В Южную Россию распространяется морозный антициклон, который, в свою очередь, вытесняет тёплый североатлантический циклон. В такой ситуации на севере нашей страны сегодня будет даже теплее, чем на юге. Оттепели пробьются на Кольский полуостров, в Карелию, Ленинградскую и Псковскую области», - уточнили синоптики.
Ранее сообщалось, что до 15 февраля в Псковской области не ожидается сильных морозов.
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08 февраля 2023
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