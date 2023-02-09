Оттепель ожидается в Псковской области

08:55, 09 февраля 2023, ПАИ

Оттепель ожидается в Псковской области, сообщает метеоцентр «Фобос».

«В Южную Россию распространяется морозный антициклон, который, в свою очередь, вытесняет тёплый североатлантический циклон. В такой ситуации на севере нашей страны сегодня будет даже теплее, чем на юге. Оттепели пробьются на Кольский полуостров, в Карелию, Ленинградскую и Псковскую области», - уточнили синоптики.

Ранее сообщалось, что до 15 февраля в Псковской области не ожидается сильных морозов.