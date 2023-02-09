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Общество

Жюри премии «Народное признание — 2022» возглавил губернатор Псковской области

Председателем жюри общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» стал губернатор Михаил Ведерников. Отметим, что глава региона уже в третий раз возглавляет экспертную комиссию.

В этом году в составе жюри, кроме председателя, ещё 12 человек. Это представители самых разных сфер: политики, спорта, медицины, науки, культуры, бизнеса. 

Голос каждого эксперта принесёт номинанту 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во время второго тура на сайте Псковского агентства информации.  Победителей премии определят путём сложения народных голосов и баллов жюри. 

Имена обладателей «Народного признания — 2022» станут известны на церемонии награждения, которая назначена на 16 февраля. Победителей назовут в 12-ти номинациях:  «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». 

В настоящее же время продолжается голосование за финалистов на странице премии. Оно продлится до 12:00 15 февраля.  

«Народное признание — 2022» стало рекордным по числу заявок — их поступило более 200. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а тройки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур. 
Единственная в регионе общественная награда будет вручена уже в 13-й раз.
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