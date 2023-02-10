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Общество

1200 человек обратились в псковский травмпункт в декабре

1200 человек обратились в псковский травмпункт за декабрь, в январе здесь приняли около 1580 пациентов. Об этом рассказал ортопед травматологического пункта города Пскова Олег Гржибовский в беседе с корреспондентом ПАИ.

Он обратил внимание, что количество пациентов зависит от погоды, причём сейчас за врачебной помощью в день обращаются 40-50 человек из Пскова и области. «Однако в начале года, когда был гололёд, доходило и до 100 человек в день. У меня 97 человек было на приеме», - заметил ортопед.

Врач отметил, что травм, связанных с зимними видами спорта, в этом году стало меньше по сравнению с 2022-м. «Сейчас в основном обращаются люди, которые шли по улице и упали», - сказал Олег Гржибовский. 

По его словам, пожилые люди чаще обращаются с переломом луча [лучевой кости. - Прим. ред.], жители помоложе – с перелом лодыжек. «Если диагностировали перелом, то гипсуем, если перелом со смещением, то делаем репозицию, то есть исправляем смещение и направляем в поликлинику на дальнейшее лечение. Период реабилитации в целом зависит от возраста, обычно месяца полтора - два», - сказал врач и добавил, что чаще всего из-за падений встречаются переломы конечности, реже - переломы ребёр.

У пожилых людей чаще наблюдаются сложные переломы со смещением, потому что «остеопороз дает о себе знать», продолжил Олег Гржибовский. Он подчеркнул, что важно заботиться о своем здоровье, обязательно выбирать обувь по сезону и смотреть под ноги. «При падении не нужно выставлять руки, лучше просто падать», - посоветовал врач.

Ранее сообщалось, куда псковичи могут пожаловаться на скользкие улицы.

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