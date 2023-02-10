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Общество

Скользкие улицы: куда псковичам писать жалобы на гололёд

Куда жаловаться на скользкие улицы, объяснил глава Пскова Борис Елкин. На этот вопрос он ответил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«В ежедневном режиме дорожные и коммунальные службы посыпают городские улицы, так как у нас ежедневные переходы через ноль. Днем - плюс, ночью - минус. Приходится посыпать где-то солью, где-то песком. Погода переменчивая, поэтому вопрос уборки улиц нужно постоянно держать на контроле», - рассказал глава города.

По его словам, если во дворах не убрано и скользко, необходимо обращаться с жалобой в свою управляющую компанию. Если скользко у магазинов, то можно направить обращение в администрацию города, в контрольное управление Пскова.

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