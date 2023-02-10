Уехавшая в Херсонскую область реаниматолог: Мы с сыном на одной линии

17:16, 10 февраля 2023, ПАИ

Уехавшая в Херсонскую область врач-реаниматолог Ольга Маркова в беседе с журналистом Псковского агентства информации рассказала, как родственники отреагировали на её решение о командировке.

«У меня сын - контрактник, поэтому мы на одной линии. Я его понимаю, он - меня. Так что нормально», - поделилась медик.

Также она рассказала об условиях, в которых работает, и сравнила Скадовскую больницу с медучреждениями Псковской области.

Ранее сообщалось, что бригада врачей из Псковской области приступила к работе в Херсонской области, в Скадовской центральной городской больнице. Медицинские работники оказывают практическую помощь своим коллегам в лечении пациентов. В составе бригады приехали два хирурга, рентгенолог и медсестра-анестезист. Это не первый визит специалистов в Херсонскую область. Осенью прошлого года врачи из Псковской области месяц работали в Бериславской центральной районной больнице.