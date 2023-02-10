Бывает, что и не клюёт

17:51, 10 февраля 2023, ПАИ

Намотав несколько километров по льду Тёплого озера, просверлив около полусотни лунок и поймав всего одного окунька, поездкой я всё же остался очень доволен…

И сохатый не помог

05.02.23. Пнево. И вновь Тёплое озеро. Но на этот раз при выборе места рыбалки пришлось учесть погодные условия. Прошедшие накануне снегопады существенно изменили обстановку на льду. Нет, сугробов не насыпало, но появившиеся невысокие снежные «барханы» теперь серьёзно затрудняют пешее передвижение по льду, ходить стало труднее. А потому путьковские окунёвые места решили оставить в покое и направились в Пнево – там ходить поближе, а рыба может быть та же.

Дорога прошла без проблем. Где-то сразу за Чудскими Заходами встретились с крупным лосем. Сохатый (с рогами ещё) стоял слева от дороги метрах в тридцати и грыз веточки кустарника. Были утренние сумерки, но красивый грациозный силуэт я рассмотрел отчётливо. Остановиться я водителя не просил, так как освещение было ещё недостаточным, поэтому проехали без принятой в таких случаях традиционной остановки для фотосессии. Но встречу горячо обсудили и пришли к обнадёживающему выводу – да, это не зайчик, встреча с лосем всегда обещала хорошую рыбалку. Но, как оказалось, не в этот день…

Насверлились, находились. Ходить действительно стало плохо. Невысокие снежные перемёты перемежались с гладким, как стекло, льдом, да ещё и очень скользким, как будто его перед нашим приездом намылили. Дошли до самых пограничных вешек. Лёд там со множеством трещин, а большинство вешек стоит в низком поклоне стихии, видать, силы природы лёд здесь уже двигали. Но сегодня толщина льда ещё безопасная – около 30 сантиметров. За весь день я поймал всего одного окушка, да и товарищи ненамного больше. Лишь Константину посчастливилось поймать десятка два полосатиков среднего размера. Не клюёт сегодня. И лось не помог.

Грации на снегу

Решили, что хватит, нарыбачились. Собрались и поехали домой. Не доезжая несколько сот метров до Чудских Заходов, почти на том же месте, где утром лося встретили, только с противоположной стороны от дороги, заметили несколько косулек. Тут уж ничто не помешало остановиться, Дмитрий сдал чуть назад. Для удобства созерцания я открыл окошко, достал уже приготовленный смартфон, включил видео и снял несколько кадров умиротворяющей матушки-природы.

Поначалу косульки на нас не обращали никакого внимания, стояли на живописной полянке, сбившись в кучку. Но мы разговаривали, и они насторожились. Косули подняли торчком свои уши, повернули головы в нашу сторону и потихоньку начали двигаться, уходя в кусты с открытого места. Красивые, стройные, грациозные. На фоне кустарника, покрытого свежим снегом, их нелегко было разглядеть – светло-коричневая окраска позволяла здорово маскироваться, плюс помогал и ослепительно белый пушистый зад. Красиво и не торопясь вышагивая своими длинными ногами, они скрылись за густым кустарником, строго следуя друг за дружкой. Очень приятны такие встречи в дикой природе.

Грозный краснокнижник?

На подъезде к мосту через Желчу, за деревней Горка, ещё одна неожиданная встреча произошла. Слева на снежном бруствере дороги сидела большая тёмная птица. Когда наш автомобиль поравнялся с ней, она тяжело взлетела, замахав огромными крыльями. Её взлёт проходил параллельно нашему движению, и секунд десять, а то и больше, она летела буквально рядом с моим левым окном заднего пассажира, может, всего в паре метров от машины. Я смог отчётливо рассмотреть эту птицу, но опустить стекло автомобильного окна не решился – до того размер её был велик, а вид очень грозен. Что за птица это была, мы так к единому мнению и не пришли. Большой жёлтый загнутый клюв, голова орлиная, расцветка перьев – пёстрая, красно-жёлто-коричневая, хвост, а вернее задняя часть туловища птицы – светло-коричневая. Орлан-белохвост? Мы их часто встречаем на рыбалке, и если орлан по размеру примерно такой же, как и эта птица, то раскраска его совсем другая: у него преобладание чёрного цвета, а хвост или задняя часть белого цвета, потому и «белохвост».

Других особенностей повстречавшейся птицы мы не разглядели, она быстро отстала и никакой определённости у нас так и не появилось. Дмитрий предположил, что это, возможно, неясыть. Но неясыть я живьём не видал, а орланов созерцал множество раз. Из теории только знаю, что у неясыти голова совиная, здесь же перед нами летела птица с орлиной головой. Да и у неясыти ночной образ жизни, хотя в пасмурные дни, а сегодня именно такой, говорят, она иногда вылетает на охоту. Надо будет полистать картинки в интернете, может и действительно это была неясыть? (Позже, заглянув в умные книжки, пришёл к выводу, что повстречали мы всё же краснокнижного орлана-белохвоста. Чёрным он издалека кажется, а вблизи именно такой – серо-коричневый. Вот только хвост смущает, везде утверждается, что он ослепительно белый.)

Размером с «Запорожец»

Интересные сегодня встречи, рыбы не было, а звери и птицы порадовали. Работает, работает заказник «Ремдовский» на сохранение природы-матушки. Чему ещё утром на берегу встретили подтверждение в лице Михалыча - мужчины моего возраста. Разговорчивым и приветливым оказался собеседник. Успел мне коротко рассказать про житие зверей в заказнике. И их, с его слов, здесь очень много. И медведи живут в округе, и волки осенью бегали вокруг его деревни, лосей, косуль много, а вот кого очень много, так это кабанов. Про диких свинок он сказал, что здесь их столько… Слов у него не нашлось, и он выразительно покачал головой, округлив глаза. А размером кабаны от такого - он руками показал размер с кошку - и до такого…

Сначала Михалыч развёл руки на метр, потом почти на всю длину рук, но оценив взглядом размер и поняв, что маловат, развёл руки на всю длину. И всё равно, как-то недоверчиво посмотрел от одной руки до другой – ну не хватает размаха. И тут же сменил систему координат, решил показать не длину кабана, а его максимальную высоту. Но тоже его рука не сразу остановилась – сначала он поднял её чуть выше пояса, а затем чуть ли не на уровень глаз. «Да вы что? Это получается кабан размером с «Запорожец»?» - не поверил я. «Так и есть, – с улыбкой продолжил Михалыч, – ох и огромные они тут встречаются». «И как вы на них охотитесь?» - задал Стас провокационный вопрос. На что Михалыч ответил, возмутившись всем своим видом: «А вы что, не знаете, что здесь охота запрещена любая, и даже просто вверх стрельнуть нельзя!» «Да мы не охотники, мы рыбаки», - успокоил я Михалыча, сглаживая ситуацию. На том наш разговор и закончился, пожелали мы друг другу «ни хвоста ни чешуи» и расстались.

Знать недаром именно здесь особо охраняемая природная территория, сохраняется здесь и природа, и звери с птицами. Какой год подряд мы это наблюдаем воочию, регулярно приезжая сюда на рыбалку. Спасибо тебе, Ремдовский заказник!

Конец зимней рыбалке?

На рыболовном форуме ПРФ-60 просмотрел полезные видео от пользователей Анатолия Семёнова и Павла Моремана. Первое видео от 08.02.23., второе от 09.02.23. – четверть Тёплого озера уже свободно ото льда. Как сообщает Анатолий, если мысленно провести линию от южной оконечности острова Пийрисаар (Эстония) до мыса Подборовье (Россия), то южнее льда нет на многие километры, почти до Чудской Рудницы (российская деревня на берегу Тёплого озера), плюс имеются большие промоины напротив эстонского посёлка Мехикорма. О чём это говорит?

Взглянув на прогноз погоды и не увидев там до конца февраля ни одного градуса мороза в дневное время, сплошь плюсовая температура, я подумал: это говорит о скором окончании зимней рыбалки. А ещё говорит об ухудшении ледовой обстановки – лёд на Чудском и Псковском озёрах, не говоря уже о Тёплом, быстро теряет прочность и уменьшается в толщине. Рыболовы, будьте осторожны и благоразумны. Жаль, быстро сезон заканчивается…