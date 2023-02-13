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Общество

Молодогвардейцы ЕР передали в Донбасс технику и экипировку

Фото: "Молодая Гвардия Единой России"

«Молодая Гвардия Единой России» передала технику и экипировку российским разведчикам в Донбассе. Вес груза составит более трёх тонн, сообщается в Telegram-канале общественной организации.

«Активисты МГЕР доставили на передовую на Запорожском направлении спальники, буржуйки, бензопилы, спутниковую тарелку, одежду и средства связи, а также продукты», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Псковской области сегодня стартует акция «Всё для победы», направленная на поддержку бойцов и мирных жителей. 

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