Молодогвардейцы ЕР передали в Донбасс технику и экипировку

14:58, 13 февраля 2023, ПАИ

«Молодая Гвардия Единой России» передала технику и экипировку российским разведчикам в Донбассе. Вес груза составит более трёх тонн, сообщается в Telegram-канале общественной организации.

«Активисты МГЕР доставили на передовую на Запорожском направлении спальники, буржуйки, бензопилы, спутниковую тарелку, одежду и средства связи, а также продукты», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Псковской области сегодня стартует акция «Всё для победы», направленная на поддержку бойцов и мирных жителей.