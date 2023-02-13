Акция «Всё для победы» стартует сегодня в Псковской области

12:33, 13 февраля 2023, ПАИ

Акция «Всё для победы» стартует в Псковской области сегодня, 13 февраля. Об этом в эфире программы «Псковский телеграм Online» 13 февраля заявил руководитель исполкома Народного фронта в Псковской области Виктор Остренко.

«Акция приурочена ко Дню защитника Отечества. Собираем для отправки квадрокоптеры, приборы ночного видения, автомобили повышенной проходимости, мобильные бани, теплые сапоги», - уточнил Виктор Остренко.

Он также добавил, что псковичи могут перевести любую сумму для помощи военным и мобилизованным, и подчеркнул, что средства нужны непосредственного для закупки дорогостоящего оборудования, о котором он упоминал выше.

«Ребятам нужна и важна любая наша поддержка. Им важно чувствовать, что за ними есть тыл, что их поддерживают», - заявил Виктор Остренко.