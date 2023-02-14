Елена Цунаева: «Народное признание» – это про благодарность

10:24, 14 февраля 2023, ПАИ

Ответственный секретарь Поискового движения России, сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева уверена, что важнейшей миссией общественной премии Псковской области «Народное признание» является возможность сказать своему талантливому или успешному земляку добрые слова.

«Мой личный опыт показывает, что для каждого творца, неважно, в какой области он творит, важно, чтобы его работу заметили, оценили и сказали спасибо, – отметила Елена Цунаева. – Общественная премия Псковской области «Народное признание» как раз про это, про благодарность».

По мнению Елены Цунаевой, слова благодарности – самые важные в жизни. «Они помогают нам понять, что мы делаем все правильно, – сказала она. – Уверена, что претенденты на премию – политики, бизнесмены, общественники, деятели культуры, силовики – хотят вовсе не звания «самый лучший», а именно услышать «спасибо» и «благодарим за труд».

Елена Цунаева убеждена, что каждый, кто проходил этот путь, на всю жизнь сохраняет огромную благодарность тем людям, которые подарили ему этот праздник.

Церемония вручения общественной премии Псковской области «Народное признание — 2023» состоится 16 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Награда будет вручена уже в 13-й раз. Победителей назовут в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». В настоящее же время продолжается голосование за финалистов на странице премии. Оно продлится до 12:00 15 февраля. Также идёт работа жюри «Народного признания», которое возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Всего в его состав входят 13 экспертов. Голос каждого из них принесёт номинанту 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во время второго тура на сайте Псковского агентства информации. Победителей премии определят путём сложения народных голосов и баллов жюри. На соискание премии «Народное признание — 2022» были поданы более 200 заявок. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а тройки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.