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Анжелика Гурская: «Народное признание» награждает единицы, а вдохновляет тысячи

Директор Северо-Западного филиала «Российской газеты» Анжелика Гурская убеждена, что общественная премия Псковской области «Народное признание» - это уникальная возможность поведать всей стране о её главном богатстве - людях.

«Для меня участие в жюри конкурса «Народное признание» - не только большая честь, но и уникальная возможность увидеть, насколько богата Псковская земля, а значит, и наша Россия, настоящими героями, - отметила Анжелика Гурская. - Людьми, которые спасают, защищают, проявляют истинное милосердие, совершают добрые и правильные поступки не ради званий и почестей, а по велению сердца».

Она подчеркнула, что такой проект невероятно важен. «Он награждает единицы, но вдохновляет тысячи. «Народное признание» дарит всем нам надежду на то, что у нашей страны достойное будущее», - сказала директор Северо-Западного филиала «Российской газеты».

Церемония вручения общественной премии Псковской области «Народное признание — 2023» состоится 16 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Награда будет вручена уже в 13-й раз. 

Победителей назовут в 12-ти номинациях:  «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление».  

В настоящее же время продолжается голосование за финалистов на странице премии. Оно продлится до 12:00 15 февраля.  

Также идёт работа жюри «Народного признания», которое возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Всего в его состав входят 13 экспертов. Голос каждого из них принесёт номинанту 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во время второго тура на сайте Псковского агентства информации.  

Победителей премии определят путём сложения народных голосов и баллов жюри. 

На соискание премии «Народное признание — 2022» были поданы более 200  заявок. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а тройки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.
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