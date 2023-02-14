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Общество

Ольга Тимофеева – об общественной премии: Мы вместе делаем народный выбор

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева назвала высокой честью для себя быть членом жюри общественной премии «Народное признание».

«Замечательно, что была создана такая премия, название которой неслучайно: простые люди отдают свои голоса за самых достойных номинантов. Учителя, медики, спасатели, деятели культуры, политики, предприниматели – все мы вместе делаем народный выбор», - заметила она, подчеркнув, что это большая ответственность, ведь так непросто выделить лучших из колоссального количества людей и событий.

Руководитель комитета по культуре убеждена, что все номинанты достойны народного признания.

Церемония вручения общественной премии Псковской области «Народное признание — 2023» состоится 16 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Награда будет вручена уже в 13-й раз. 

Победителей назовут в 12-ти номинациях:  «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление».  

В настоящее же время продолжается голосование за финалистов на странице премии. Оно продлится до 12:00 15 февраля.  

Также идёт работа жюри «Народного признания», которое возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Всего в его состав входят 13 экспертов. Голос каждого из них принесёт номинанту 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во время второго тура на сайте Псковского агентства информации.  

Победителей премии определят путём сложения народных голосов и баллов жюри. 

На соискание премии «Народное признание — 2022» были поданы более 200  заявок. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а тройки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.
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