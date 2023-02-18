Повреждённый корабль «Прогресс МС-21» отстыковался от МКС

12:22, 18 февраля 2023, ПАИ

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-21», у которого 11 февраля произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования, отстыковался от российского сегмента МКС, следует из трансляции Роскосмоса, сообщает ТАСС.

Космонавты в телеоператорном режиме управления (ТОРУ) развернули грузовой корабль «Прогресс МС-21», чтобы сфотографировать место его повреждения, следует из трансляции.

После отстыковки корабля от модуля «Поиск» и отхода на безопасное расстояние был выполнен его разворот по крену, затем проведена инспекция возможного места повреждения радиатора системы терморегулирования на внешней поверхности приборно-агрегатного отсека корабля. Предполагается, что были сделаны фото и видео.

«Всё хорошо выполнено, даже более, чем планировалось», — сказал специалист с Земли, поблагодарив космонавтов за работу. После этого режим ТОРУ был отключён и корабль продолжил полёт перед затоплением.

На борту «Прогресса МС-21» находятся удаляемые грузы и отработавшее оборудование. Включение двигателей для сведения корабля с орбиты запланировано на 07:03 мск. Через несколько часов после отстыковки большая часть «Прогресса МС-21» сгорит в атмосфере, а несгораемые остатки будут затоплены в несудоходном районе Тихого океана.

11 февраля на «Прогрессе МС-21» произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования, из-за которой разгерметизировался контур корабля. Через два дня глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что для расследования инцидента была создана комиссия. Он подчеркнул, что хотя результат нештатной ситуации с «Прогрессом» такой же, как и в декабрьском инциденте с кораблем «Союз МС-22», причины произошедшего могут отличаться.

14 февраля удалось осмотреть «Прогресс МС-21» с помощью дистанционного манипулятора американского сегмента станции. Полученные снимки переданы на Землю и в настоящий момент анализируются.