Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Повреждённый корабль «Прогресс МС-21» отстыковался от МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-21», у которого 11 февраля произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования, отстыковался от российского сегмента МКС, следует из трансляции Роскосмоса, сообщает ТАСС.

Космонавты в телеоператорном режиме управления (ТОРУ) развернули грузовой корабль «Прогресс МС-21», чтобы сфотографировать место его повреждения, следует из трансляции.

После отстыковки корабля от модуля «Поиск» и отхода на безопасное расстояние был выполнен его разворот по крену, затем проведена инспекция возможного места повреждения радиатора системы терморегулирования на внешней поверхности приборно-агрегатного отсека корабля. Предполагается, что были сделаны фото и видео.

«Всё хорошо выполнено, даже более, чем планировалось», — сказал специалист с Земли, поблагодарив космонавтов за работу. После этого режим ТОРУ был отключён и корабль продолжил полёт перед затоплением.

На борту «Прогресса МС-21» находятся удаляемые грузы и отработавшее оборудование. Включение двигателей для сведения корабля с орбиты запланировано на 07:03 мск. Через несколько часов после отстыковки большая часть «Прогресса МС-21» сгорит в атмосфере, а несгораемые остатки будут затоплены в несудоходном районе Тихого океана.

11 февраля на «Прогрессе МС-21» произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования, из-за которой разгерметизировался контур корабля. Через два дня глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что для расследования инцидента была создана комиссия. Он подчеркнул, что хотя результат нештатной ситуации с «Прогрессом» такой же, как и в декабрьском инциденте с кораблем «Союз МС-22», причины произошедшего могут отличаться.

14 февраля удалось осмотреть «Прогресс МС-21» с помощью дистанционного манипулятора американского сегмента станции. Полученные снимки переданы на Землю и в настоящий момент анализируются. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 февраля 2023

560 кг продуктов собрали в Пскове для нуждающихся семей
18 февраля 2023

Началась реставрация Благовещенской и Сретенской церквей

18 февраля 2023

600 подарков для Псковской дивизии собрали «жёны героев»
18 февраля 2023

Завтра псковичей ожидает слабая магнитная буря

18 февраля 2023

ФК «Луки-Энергия» вышел финал XXIV турнира Полпреда Президента РФ в СЗФО
18 февраля 2023

Маскировочные сети шьют в пунктах помощи участникам СВО
18 февраля 2023

Более 400 сладких открыток-шоколадок отправят участникам СВО гдовские школьники

18 февраля 2023

Чемпионат Псковской области по лыжным гонкам состоялся в Острове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...