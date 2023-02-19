Из-за непогоды псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности

12:43, 19 февраля 2023, ПАИ

Филиал компании «Россети – Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности из-за сильного снегопада, метели и шквалистого ветра, сообщается в Telegram-канале региона.

85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 102 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.