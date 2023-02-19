Две машины с рыбаками ушли под лёд на Псковском озере
На Псковском озере в замаскированную под снегом трещину попали два автомобиля с людьми, сообщает очевидец происшествия Псковскому агентству информации.
«Сегодняшний снегопад замаскировал живую трещину возле острова Каменка, и в неё угодили два автомобиля с рыболовами», — сообщает очевидец.
Люди живы.
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Фото: Читатель ПАИ Леонид
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Фото: Читатель ПАИ Леонид
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Фото: Читатель ПАИ Леонид
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Фото: Читатель ПАИ Леонид
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Фото: Читатель ПАИ Леонид
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Фото: Читатель ПАИ Леонид
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