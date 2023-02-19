Две машины с рыбаками ушли под лёд на Псковском озере

18:54, 19 февраля 2023, ПАИ

На Псковском озере в замаскированную под снегом трещину попали два автомобиля с людьми, сообщает очевидец происшествия Псковскому агентству информации.

«Сегодняшний снегопад замаскировал живую трещину возле острова Каменка, и в неё угодили два автомобиля с рыболовами», — сообщает очевидец.

Люди живы.