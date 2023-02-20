Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

11:31, 20 февраля 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел. Ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин рассказывают о главных событиях предстоящей недели.

С директором псковских кафе-кондитерских Михаилом Пасько, который получил награду общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Сервис», поговорят о прошедшей церемонии, о том, что привело его команду к победе, а также о самых вкусных рецептах блинов в преддверии Масленицы.

Самые необычные и интересные места Пскова ведущие обсудят с кандидатом философских наук, преподавателем ПсковГУ, независимым исследователем псковских окраин Артёмом Верле.