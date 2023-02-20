В облздраве советуют псковичам больше ходить пешком
В областном комитете по здравоохранению посоветовали псковичам больше ходить пешком. Рабочая неделя будет короткой, а значит, будет возможность уделить больше времени себе и своему здоровью, говорится в телеграм-канале облздрава.
«Решите вы каждый день больше ходить пешком, съедать легкий салат на ужин, откладывать вечером гаджет пораньше и ложиться спать (обязательно в полной темноте) или пройти диспансеризацию — ваше сердце будет вам благодарно за это», - отметили в комитете.
Ранее сообщалось, что псковичей ждут четырехдневные выходные.
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