Псковичей ждут четырехдневные выходные в феврале

13:00, 02 февраля 2023, ПАИ

Четырехдневные выходные ожидают псковичей в феврале, напомнили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

В связи с празднованием Дня защитника Отечества праздничная рабочая неделя сократится до трех дней. Кроме того, согласно трудовому законодательству, рабочий день в среду, 22 февраля, накануне праздника, должен закончиться на один час раньше.

Далее идут четыре дня отдыха подряд – с четверга, 23 февраля, по воскресенье, 26 февраля. Это стало возможным благодаря тому, что день отдыха с воскресенья, 1 января, перенесен на пятницу, 24 февраля.

Следующие праздничные выходные в 2023 году:

– 8 марта - один праздничный выходной день, среда

– Праздник Весны и Труда - с 29 апреля по 1 мая

– День Победы - с 6 по 9 мая

– День России - с 10 по 12 июня

– День народного единства - с 4 по 6 ноября.