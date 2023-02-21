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Общество

Роскомнадзор заблокировал более 45 тысяч сайтов незаконных аптек

Более 45 тысяч интернет-страниц с информацией о незаконной продаже лекарств заблокировал и удалил Роскомнадзор с начала 2020 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Деятельность подавляющего большинства (44,2 тысячи) пресекли по обращению Росздравнадзора: 6,5 тысяч — в 2020 году, 12 тысяч — в 2021-м, 20,5 тысяч — в 2022-м и 4,8 тысячи за полтора месяца нынешнего года.

По данным Росздравнадзора, чаще всего — в 73% случаев — блокировались интернет-страницы с предложениями о продаже незарегистрированных в России лекарств. В 13% случаев это были сайты, торговавшие рецептурными препаратами, в том числе и психоактивными, то есть способными вызвать наркотическую зависимость. В 5% случаев нарушители и вовсе пытались продать онлайн наркотические и психотропные средства.

Изобилие подобных предложений в интернете может негативно сказаться на здоровье населения, полагают в Росздравнадзоре. Так, по мнению ведомства, «серьезную проблему представляет распространение в России антимикробной резистентности в связи с бесконтрольной реализацией этих средств без рецепта и назначения врача».

«Еще одна острая проблема — распространение на территории России «аптечной» наркомании в связи с продажей лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием», — отметили в Росздравнадзоре.

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