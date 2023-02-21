Президент выразил доверие профсоюзам - Игорь Иванов

15:02, 21 февраля 2023, ПАИ

Президент выразил доверие профсоюзной организации, сказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, комментируя послание президента Федеральному Собранию, в беседе с корреспондентом ПАИ.

По его словам, президент в своем выступлении затронул все важные темы. «Это призыв к нам, к каждому отраслевому профсоюзу», - отметил он, добавив, что в послании много говорилось о единении нации, что для профсоюзов очень показательно.

«Когда президент с трибуны задает уточняющий вопрос председателю Федерации независимых профсоюзов России Михаилу Шмакову - это доверие к нашей организации, крупнейшей организации в стране. Значит, с занятостью всё будет хорошо, с социальным пакетом будет всё хорошо. Мы гордимся, что у нас такой президент», - сказал Игорь Иванов.

Ранее сообщалось, что в России удвоят размер страховки для добровольных пенсионных накоплений. Также через год размер МРОТ в России превысит 19 тысяч рублей.