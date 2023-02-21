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Экономика

Через год размер МРОТ в России превысит 19 тысяч рублей

С января 2024 года МРОТ, помимо запланированного увеличения, будет дополнительно индексирован еще на 10% (в общей сложности на 18,5%). Размер МРОТ в итоге составит 19 242 рубля, сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Путин также предложил выплачивать материнский капитал в новых российских регионах - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях -  задним числом - с 2007 года, пишет ТАСС. С этого года действует программа по всей России.

Кроме того, семьи с двумя и более детьми освободят от уплаты налога с продажи жилья. Путин также предложил увеличить социальный налоговый вычет на образование детей с 50 до 110 тысяч рублей, на собственное обучение и медрасходы - с 120 до 150 тысяч рублей. 

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