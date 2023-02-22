В Борисовичах появился электронный пешеходный переход по требованию

00:40, 22 февраля 2023, ПАИ

Новые кнопки вызова светофора установлены на пешеходном переходе от 27-й школы в сторону ул. Венской. Об этом сообщает паблик микрорайона Борисовичи.

«Всё равно добрая половина переходит там на красный», — прокомментировал новость один из подписчиков.