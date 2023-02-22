В Борисовичах появился электронный пешеходный переход по требованию
Новые кнопки вызова светофора установлены на пешеходном переходе от 27-й школы в сторону ул. Венской. Об этом сообщает паблик микрорайона Борисовичи.
«Всё равно добрая половина переходит там на красный», — прокомментировал новость один из подписчиков.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
21 февраля 2023
ВИДЕО В Псково-Печерском монастыре пекут блины сразу на десяти сковородах одновременно
21 февраля 2023
Псковская область вошла в маршрут туристического поезда Минобороны по Русскому Северу