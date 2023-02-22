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Общество

В Борисовичах появился электронный пешеходный переход по требованию

В Борисовичах появился электронный пешеходный переход по требованию. Фото: «ВКонтакте»

Новые кнопки вызова светофора установлены на пешеходном переходе от 27-й школы в сторону ул. Венской. Об этом сообщает паблик микрорайона Борисовичи.

«Всё равно добрая половина переходит там на красный», — прокомментировал новость один из подписчиков.

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