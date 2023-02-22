Два кандидата подали документы для регистрации на выборы главы Пустошкинского района

12:20, 22 февраля 2023, ПАИ

Кандидат от ЛДПР подал документы для регистрации на досрочные выборы главы Пустошкинского района, сообщили Псковскому агентству информации в избирательной комиссии Псковской области.

21 февраля территориальная избирательная комиссия района приняла документы на выдвижение от Алексея Борисова, выдвинутого пустошкинским отделением ЛДПР. Ранее, 17 февраля, документы в ТИК представил Станислав Янкевич (КПРФ).

Напомним, выдвижение кандидатов в главы Пустошкинского района продлится до 2 марта.

Ранее сообщалось, что экс-главе Пустошкинского района Светлане Васильковой объявлен импичмент. Врио главы Пустошкинского района назначили Веру Шилову.