Борис Елкин поздравил псковских десантников с вручением боевого знамени

17:15, 23 февраля 2023, ПАИ

С вручением боевых знамён поздравил псковских десантников глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Сегодня боевые знамена вручили сразу двум частям 76-й дивизии: 237-му десантно-штурмовому полку и 124-му отдельному танковому батальону. Десантники этих подразделений с честью и достоинством выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции, продолжая героические традиции русского воинского братства.

«Поздравляю военнослужащих с этим знаменательным событием и желаю успехов в службе! Пусть жизнь будет мирной, без потерь и трагедий, а дома всегда ждёт и поддерживает семья!» — говорится в сообщении.

Борис Елкин также отметил, что Георгиевское знамя — особая награда, символ и воинская реликвия, олицетворение чести, доблести, славы и боевых традиций.