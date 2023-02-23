Боевые знамёна вручили псковским воинам-десантникам
Боевые знамёна вручили 237-му десантно-штурмовому полку и 124-му отдельному танковому батальону Псковского соединения ВДВ, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие, представители ветеранских и общественных организаций.
Отмечается, что воины-десантники, которым вручили знамёна, выполняют боевые задачи в ходе проведения СВО, проявляя мужество, храбрость и отвагу.
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