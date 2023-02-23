Крымский сенатор назвал взлом российских радиостанций киевскими властями «позорным делом»

21:36, 23 февраля 2023, ПАИ

Сенатор РФ от Крымского региона, член Международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал взлом эфиров радиостанций Крыма позорным и никчёмным делом со стороны киевской власти, пишет РИА Новости.

Сегодня были взломаны эфиры радиостанций «Спутник в Крыму» и «Вера». В отдельных районах Крыма вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами. Вещание было оперативно прервано, а затем восстановлено уже в штатном режиме.

«Украинские националисты занимаются абсолютно никчёмными и позорными делами, демонстрируя свою профнепригодность. Да, их никчёмные руководители во главе с предводителем Зеленским могут врезаться в эфир, сыпать угрозами в сторону крымчан и так далее, но ничего, кроме иронии, это не вызывает. Все их подобные поступки сродни комариному укусу», — сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, крымчан не удивила такая информационная диверсия. «Я уверен, что подавляющее большинство спокойно на это отреагировали и быстро разобрались, что к чему, и сейчас во весь голос смеются над этими вывертами Буданова», — подчеркнул сенатор.

Накануне похожая хакерская атака была совершена на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях. МЧС РФ заявляло, что из-за этого в среду в этих регионах по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Эти объявления были фейком и не соответствуют действительности, отмечает МЧС РФ и просит «следить за сообщениями в официальных источниках». Сообщалось, что ложные заявления звучали на радиостанциях Relax FM, «Авторадио», «Юмор FM», Comedy Radio. Пресс-служба «Газпром-Медиа Радио», в которое входят в том числе и подвергшиеся атаке радиостанции, сообщала РИА Новости, что в эфир шла информационная врезка.