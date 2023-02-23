В ряде регионов России по радио прозвучало фейковое объявление воздушной тревоги

19:48, 23 февраля 2023, ПАИ

В ряде регионов России по радио объявили воздушную тревогу, пишет издание «Версия».

Объявление воздушной тревоги, прозвучавшее в среду, 22 февраля, в эфире российских радиостанций в нескольких регионах страны, носит фейковый характер и является результатом хакерской атаки. Об этом сообщили в МЧС, опубликовав соответствующий пост в Telegram-канале ведомства. Там уточнили, что сервера ряда коммерческих радиостанций подверглись взлому и в результате в эфире была озвучена информация о якобы объявленной в отдельных субъектах воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.

В ведомстве обратили внимание, что предупреждение об опасности в данном случае оказалось лишь фейком, и призвали граждан отслеживать сообщения в официальных источниках.

Утром 22 февраля стало известно о сообщениях, прозвучавших в эфире ряда отечественных радиостанций, которые услышали жители Белгорода, Воронежа, Уфы, Саратова, Казани и других городов. В объявлениях говорилось о якобы имеющейся угрозе ракетного удара, а также раздавались звуки сирены. С этим столкнулись слушатели адиостанций «Камеди», «Юмор ФМ» и «Авторадио».

По данным Telegram-канала Mash, взлому подвергся спутник Eutelsat W4, радиосигнал с которого передается в регионы.

В МЧС России прокомментировали поступившее в радиоэфир сообщение о воздушной тревоге в ряде российских регионов. Там заявили, что это результат хакерской атаки и информация не соответствует действительности.