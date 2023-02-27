Псковский продукт отметили знаком качества «Отборно»

10:51, 27 февраля 2023, ПАИ

Уже больше 20 лет группа компаний «Мега Холод» занимается поставкой продуктов питания от производителей в магазины. За это время мы поняли, как трудно найти продукты с идеальным сочетанием цены и качества, поэтому решили отмечать такие находки своей специальной печатью качества «Отборно».

Мы на 100% уверены в соблюдении стандартов на всем пути следования пельменей «Скобарь» от производства до покупателя - ведь это наш совместный продукт с псковским производителем. И конечно, вкусная новинка уже появилась в нашем интернет-магазине «Еда в ХолоДА». Спешите попробовать местное яство по привлекательной цене. «Отборно» - выбираем лучшее для вас.

Реклама. ООО «ГК «Мега Холод».