Псковичи при рождении ребенка смогут получить цифровой полис ОМС автоматически
С 27 февраля в Псковской области полис обязательного медицинского страхования на новорождëнного оформляется автоматически. Данные о нём можно будет узнать в личном кабинете матери ребёнка на портале «Госуслуги». Об этом сообщается в группе Псковского перинатального центра «ВКонтакте»
В случае необходимости один из родителей имеет право оформить бумажный полис, обратившись в АО «МАКС-М» по месту жительства.
Для посещения детской поликлиники достаточно свидетельства о рождении (или его копии).
Комментарии: 0 Обсудить >>>