Псковичи при рождении ребенка смогут получить цифровой полис ОМС автоматически

13:58, 28 февраля 2023, ПАИ

С 27 февраля в Псковской области полис обязательного медицинского страхования на новорождëнного оформляется автоматически. Данные о нём можно будет узнать в личном кабинете матери ребёнка на портале «Госуслуги». Об этом сообщается в группе Псковского перинатального центра «ВКонтакте»

В случае необходимости один из родителей имеет право оформить бумажный полис, обратившись в АО «МАКС-М» по месту жительства.

Для посещения детской поликлиники достаточно свидетельства о рождении (или его копии).