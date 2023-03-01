Михаил Ведерников в Чечне встретится с Рамзаном Кадыровым

13:10, 01 марта 2023, ПАИ

В Чеченскую Республику с рабочим визитом прибыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщает «Грозный-информ».

В столичном аэропорту имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Михаила Ведерникова встретил председатель парламента ЧР Магомед Даудов. В частности, в рамках рабочей поездки Михаил Ведерников посетит Российский университет спецназа в Гудермесе.

Кроме того, у гостя запланирована встреча с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.