Михаил Ведерников в Чечне встретится с Рамзаном Кадыровым
В Чеченскую Республику с рабочим визитом прибыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщает «Грозный-информ».
В столичном аэропорту имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Михаила Ведерникова встретил председатель парламента ЧР Магомед Даудов. В частности, в рамках рабочей поездки Михаил Ведерников посетит Российский университет спецназа в Гудермесе.
Кроме того, у гостя запланирована встреча с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
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