Псковичка украла продукты из магазина в центре города

11:59, 04 марта 2023, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в хищении продуктов питания, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 24-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания. Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.