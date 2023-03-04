Псковичка украла продукты из магазина в центре города
В Пскове росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в хищении продуктов питания, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.
Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 24-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания. Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.
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