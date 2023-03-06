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Экономика

Федеральные сети не вытеснят райпо - псковский эксперт

Смогут ли федеральные сети продуктовых магазинов вытеснить розничные, в том числе и райпо, рассказала управляющая группой компаний Пскова Татьяна Кирилёнок в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Конечно, с точки зрения интереса для конечного потребителя, стоило бы закрыть все независимые розничные магазины и дать зеленый свет сетевикам, ведь ценовые предложения у них намного интереснее», - отметила Татьяна Кирилёнок.

Однако, по её словам, по сравнению с крупными федеральными сетями у райпо имеется большой имущественный комплекс. «Ведь раньше система райпотребкооперации объединяла и сбытовые, и изготовительные конторы, и маленькие производства, и здания, и социальный комплекс. У кого-то были на балансе детские сады, гаражи, дороги. Всё, что можно было продать, руководители продали, но, тем не менее, огромный имущественный комплекс у них на балансе есть, из этого в том числе складывается их экономика», - подчеркнула гость студии.

Татьяна Кирилёнок уверена, что федеральные сети окончательно «не закроют территорию региона». «Это огромные расстояния. Есть такие торговые точки, где нет дорог, где половодье, где есть стыковочные поставки – машина, катер, машина», - заметила управляющая группой компаний.

Фото: газета "Наш путь"

Помимо этого, производительность и продажи магазинов райпо отличаются даже в пределах региона, заметила Татьяна Кирилёнок. «Например, Порховское райпо – просто молодцы, они прибыльные, они восстанавливают производство, они изготавливают великолепный хлеб. Они поняли фишку, что сегодня к такому продукту, как хлеб, возрождается интерес, - продолжила гостья студии. - Конечный потребитель может себе позволить переплатить за свежий, натуральный, хороший хлеб. Сегодня люди готовы пересматривать свой взгляд на ценообразование и готовы переплачивать за качество».

Также, по её словам, Псковская область на уровне областного потребительского общества занимает второе место по России, первое место у Краснодара.

«Мировая практика такова, что узкоспециализированные торговые точки возвращаются. Такой вид магазинов будет всегда», - уверена Татьяна Кирилёнок. 

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