Победители «Битвы хоров» спели в Троицком соборе Пскова

17:24, 06 марта 2023, ПАИ

Aрт-группа LARGO приехала в Псков для записи псалмов. Широкой публике группа стала известна в 2013 году после участия в проектах телеканала «Россия 1» - «Битва хоров» и «Наш выход».

«Поклон вам, дорогие, с древней Псковской земли. Запись псалмов с Божией помощью идёт. Красота древней архитектуры, первозданного убранства храмов, уникальных росписей поражают и переносят в древние времена. Благодарим владыку Митрополита Тихона за благословение на съёмки! Завтра поедем помолиться в Псково-Печерский монастырь», – сообщила группа LARGO на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В своем сообществе солисты рассказывают, что на исполнение духовной музыки их коллектив благословил Патриарх Московский и всея Руси.

«Какая красота, видно, что монастырь древний. Будем рады услышать псалмы из этих чудных мест», – написала одна из поклонниц «ВКонтакте».

LARGO побывали в трех псковских храмах: съемки проходили в Свято-Троицком кафедральном соборе, храме Святителя Василия Великого (на Горке) и соборе Рождества Иоанна Предтечи.

Подробнее об этом читайте в материале «Комсомольская правда - Псков».

Ранее сообщалось, что певец Валерий Кипелов и его группа посетили Псково-Печерский монастырь.