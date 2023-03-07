Заявки на отдых в оздоровительных детских лагерях поданы из разных районов области

00:49, 07 марта 2023, ПАИ

Вера Емельянова на рабочей встречи губернатора Псковской области объявила, что заявки на отдых в оздоровительных лагерях поданы почти из всех районов области.

На летние смены длительностью 21 календарный день претендуют 605 человек: это число детей из семей военнообязанных и мобилизованных жителей нашего региона. На смены длительностью 14 дней подана 261 заявка.

«Мы пытаемся сейчас распределить эти заявки по всем лагерям области», — уточнила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Губернатор уточнил, что для детей семей мобилизованных отдых в лагерях будет бесплатным.