В Пскове вручили дипломы выпускникам школы звонарей

11:57, 10 марта 2023, ПАИ

Вручение дипломов выпускникам школы звонарей состоялось в псковском храме великомученика Димитрия Солунского. Об этом сообщает Псковская епархия в соцсети «ВКонтакте».

После Божественной литургии в храме прошло торжественное вручение дипломов выпускникам седьмого и восьмого потоков школы звонарей Игнатия Шешукова при храме Димитрия Солунского.

Еще пятеро новых, хорошо подготовленных звонарей, которые знают церковный устав и владеют всеми необходимыми профессиональными навыками канонических звонов, смогут «вживую» сопровождать богослужения в псковских храмах.

«Мне особенно грустно расставаться с учениками этого курса - впервые это были только женщины, которые не просто успешно прошли обучение и уверенно сдали выпускной экзамен, но и ярко проявили себя как творческие личности. И я очень рад, что в нашу школу звонарей приходят такие люди», - сказал Игнатий Шешуков, предваряя вручение дипломов выпускникам.

Ранее сообщалось, что в Пскове пройдет международный фестиваль колокольных звонов, и звонари храма Димитрия Солунского будут готовиться к участию в нем под руководством Игнатия Шешукова.