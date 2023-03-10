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Общество

В Пскове вручили дипломы выпускникам школы звонарей

Вручение дипломов выпускникам школы звонарей состоялось в псковском храме великомученика Димитрия Солунского. Об этом сообщает Псковская епархия в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа Псковской епархии в соцсети «ВКонтакте»

После Божественной литургии в храме прошло торжественное вручение дипломов выпускникам седьмого и восьмого потоков школы звонарей Игнатия Шешукова при храме Димитрия Солунского.

Еще пятеро новых, хорошо подготовленных звонарей, которые знают церковный устав и владеют всеми необходимыми профессиональными навыками канонических звонов, смогут «вживую» сопровождать богослужения в псковских храмах.

«Мне особенно грустно расставаться с учениками этого курса - впервые это были только женщины, которые не просто успешно прошли обучение и уверенно сдали выпускной экзамен, но и ярко проявили себя как творческие личности. И я очень рад, что в нашу школу звонарей приходят такие люди», - сказал Игнатий Шешуков, предваряя вручение дипломов выпускникам.

Ранее сообщалось, что в Пскове пройдет международный фестиваль колокольных звонов, и звонари храма Димитрия Солунского будут готовиться к участию в нем под руководством Игнатия Шешукова.

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