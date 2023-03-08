Международный фестиваль колокольных звонов пройдёт в Пскове

09:35, 08 марта 2023, ПАИ

Международный фестиваль колокольных звонов пройдёт в Пскове. Звонари псковского храма Димитрия Солунского будут готовиться к участию в фестивалю под руководством Игнатия Шешукова, сообщается в группе школы в соцсети «ВКонтакте».

Ожидается, что участниками фестиваля станут мастера колокольных звонов из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода и Республики Беларусь.

Подготовка к участию в Международном фестивале колокольных звонов будет осуществляться по авторской программе Игнатия Шешукова после предварительного отбора участников.

О проведении в Пскове мероприятия рассказал Геннадий Ильин, официальный представитель храма Димитрия Солунского в оргкомитете фестиваля.