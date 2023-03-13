В Петербурге с 14 марта прогнозируют оттепель

11:16, 13 марта 2023, ПАИ

Весна придет в Санкт-Петербург уже во вторник, 14 марта. Об этом заявил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов, пишет РИА ФАН.

По его словам, в понедельник петербуржцев ожидает последний морозный день, а уже со вторника начнется оттепель. Колесов прогнозирует, что 14 марта температура воздуха прогреется до +7 градусов.

Во второй половине марта осадки будут преимущественно в виде дождя, иногда со снегом. Ниже нуля столбик термометра будет опускаться только в ночные часы.

Ранее сообщалось, что до +2 градусов ожидается в Пскове 13 марта.