Более 4 тысяч псковичей обратились в клиентские службы Соцфонда

17:22, 13 марта 2023, ПАИ

4419 посетителей воспользовались услугами клиентских служб отделения Социального фонда России по Псковской области с начала 2023 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Управляющий отделением Наталья Мельникова рассказала, что клиентские службы в Псковской области принимают граждан по единому стандарту обслуживания, основанному на принципах клиентоцентричности.

«В соответствии с единым стандартом клиентские офисы отделения оснащены всем необходимым для обслуживания: зонами ожидания, приема, информирования, а также цифровой зоной с гостевым компьютером. Посетители могут воспользоваться им самостоятельно или с помощью специалиста клиентской службы», - пояснила Наталья Мельникова.

Большое количество услуг фонда предоставляются в экстерриториальном формате, без привязки к месту жительства человека. Посетитель может комплексно оформить сразу все меры поддержки, на которые он имеет право, в зависимости от жизненной ситуации, а не только выплаты, за которыми он обратился. Для маломобильных граждан в клиентских службах обеспечивается доступная среда.

С учетом цифровой трансформации социальной сферы единый стандарт обслуживания включает в себя и принцип проактивности. «Социальный фонд продолжит расширять количество беззаявительных услуг, а также электронных сервисов для лучшего удовлетворения потребностей граждан», - подчеркнули в учреждении.