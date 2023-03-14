Границы районов в Псковской области останутся прежними - Александр Котов

14:46, 14 марта 2023, ПАИ

В связи со стартовавшей в Псковской области муниципальной реформой жители опасаются, что поменяется и административно-территориальное деление региона. Однако это не так, сказал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3FM) 14 марта.

«Ещё раз повторю, с территориальным делением это никак не связано», - подчеркнул спикер регионального парламента.

По его словам, «для людей ничего не меняется»: структурные подразделения исполнительной власти продолжат работать на местах, в них будут те же муниципальные служащие, которые раньше представляли низовой уровень местного самоуправления.

Напомним, на февральской сессии областного Собрания депутаты приняли решение о преобразовании 8 районов Псковской области в муниципальные округа: в результате от двухуровневой системы МСУ эти муниципалитеты переходят к одноуровневой.