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Политика

Границы районов в Псковской области останутся прежними - Александр Котов

В связи со стартовавшей в Псковской области муниципальной реформой жители опасаются, что поменяется и административно-территориальное деление региона. Однако это не так, сказал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3FM) 14 марта.

«Ещё раз повторю, с территориальным делением это никак не связано», - подчеркнул спикер регионального парламента.

По его словам, «для людей ничего не меняется»: структурные подразделения исполнительной власти продолжат работать на местах, в них будут те же муниципальные служащие, которые раньше представляли низовой уровень местного самоуправления.

Напомним, на февральской сессии областного Собрания депутаты приняли решение о преобразовании 8 районов Псковской области в муниципальные округа: в результате от двухуровневой системы МСУ эти муниципалитеты переходят к одноуровневой.

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