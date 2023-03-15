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Культура

«Букбар» завершает второй сезон книгами Замятина и Сорокина

Очередное мероприятие литературного проекта «Букбар» пройдёт в креативном пространстве «Лофт» в 19:00 20 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

«Двери нашего уютного книжного бара распахнутся уже в шестой раз, а это значит, что половина пути, наполненного сюрпризами и новыми открытиями, пройдена. Но не стоит печалиться. Впереди ещё много интересного», - отметили в «Лофте».

Фото: креативное пространство «Лофт»

В этот раз с десятью книгами классики и современной русской прозы гостей познакомят актёр Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, музыкант и переводчик Денис Кугай, а также читательница, руководитель псковского «Клуба не очень анонимных поэтов» Алёна Любина. «Да, такие разные и непохожие друг на друга бармены-книгоманы – это наш конёк», - подчеркнули в креативном пространстве.

На встрече обсудят следующие книги:

- Андрей Аствацатуров «Скунскамера»,

-  Владимир Сорокин «Четыре»,

- Александр Воронцов «На грани»,

- Роман Бордунов «Страна возможностей»,

- Сергей Довлатов «Представление»,

- Евгений Замятин «Мы»,

- Евгений Гришковец «Дредноуты»,

- Велимир Хлебников «Творения»,

- Венедикт Ерофеев «Москва — Петушки»,

- Андрей Платонов «Река Потудань».

«Всем желающим наши администраторы, умеющие превращаться на один вечер в официантов, предложат также сезонное меню из несколько десятков позиций книг, бесплатный кофе и чай, а также скрасят ваше ожидание викторинами на литературные темы и отличной подборкой видео на большом экране с декламацией стихотворений», - отметили организаторы.

Вход свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке. Отметим, мероприятие реализуется креативным пространством «Лофт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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